هل بدأ سباق تسلح نووي جديد؟

حذرت موسكو من دخول العالم في دوامة من السباق النووي أو انجراره إلى حرب شاملة في ردها على قرار واشنطن تحديث قنابلها الذرية وترسانتها النووية الأخرى في عقيدتها العسكرية الجديدة.. وفي الوقت الذي يعزو فيه البنتاغون قراره إلى مواجهة القدرات الروسية، تعيد الخطة إلى السطح تقارير عن سباق أمريكي حثيث للحصول على جيل جديد من الأسلحة النووية ذات الحجم الصغير والقوة التدميرية المحدودة، في تصور جديد قادر على التحكم في نطاق التدمير... فهل يؤسس هذا التطور لانهيار عقود من الجهود الدولية للحد من أسلحة الدمار الشامل ونطاق انتشارها؟ وهل يؤجج القرار الأمريكي شرارة سباق تسلح جديد بين الدول العظمى، بعدما سعت للحفاظ على السلام النووي لأكثر من نصف قرن؟ وكيف ستتعامل الدول الأخرى مع هذا التوجه الجديد؟