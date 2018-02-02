كيف تحطم جيش هتلر؟

في الذكرى الخامسة والسبعين لمعركة ستالينغراد، يستحضر الروس إحدى أشرس المعارك في التاريخ وربما أعظمها على الإطلاق.. أكثر من مليون محارب قضوا على تخوم المدينة وفي شوارعها وهم يتداولون على جبهات القتال في مواجهة جحافل الجيوش النازية.. وبعد أشهر من المعارك الضارية بين الجانبين، تنقلب كفة القتال ويطل الجيش الأحمر منتصرا وهو ينتقل من الدفاع إلى الهجوم المضاد.. تحول تاريخي حطم في طريقه الجيش السادس وبدد في تقدمه أحلام هتلر في غزو المدينة وأوروبا على حد سواء.. حقائق تقابلها رواية غربية تمجد الإنزال الأمريكي على سواحل النورماندي وترى فيه بداية التحول في الحرب العالمية.. فما نصيب الحقيقة والدعاية في النسخة الغربية في هذه الفترة الدقيقة من التاريخ؟ وما هي حجج الغرب في الترويج لتحجيم نصر ستالينغراد؟