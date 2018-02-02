مصر.. مقاطعة الانتخابات الرئاسية؟

جدل يتصاعد في الشارع المصري مع تساقط منافسي الرئيس عبد الفتاح السيسي واحدا بعد الآخر في سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.. وفي الوقت الذي يدخل على الخط مرشح اللحظة الأخيرة ممثلا برئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، تطل في الجهة المقابلة ثمانية أحزاب وشخصيات لتعلن مضيها في حملة مقاطعة الاستحقاق بدعوى افتقاده معايير النزاهة والمنافسة الشريفة... الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى واجهة الأحداث من جديد ليطلب هذه المرة تفويضًا شعبيا في مواجهة من وصفهم بالأشرار، ونائب رئيس حزب الغد يوضحُ أن المعني بالرسالة طليعة المقاطعين.. وفيما تلتحق دار الإفتاء بخضم السجال بدعوتها جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات، يلف غموض مستقبل حملة المقاطعة ومدى قدرتها على حشد الأنصار.. ففي أي اتجاه تسير قافلة الحركة المدنية الديمقراطية في سعيها لإفشال الانتخابات.. وكيف ستتعامل السلطات مع الحراك الموازي في انتخابات تراها جزء من الاستقلال الوطني؟