"فيديو البلطجة".. عاصفة جديدة تهز لبنان

عاصفة غير مسبوقة تلك التي مازال يحدثها فيديو مسرب لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذي اتهم فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبلطجة.. ففي خضم تصعيد متصاعد في سقف المطالب السياسية بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، ينزلق الخلاف سريعا من أروقة السياسة إلى ساحات الأنصار..

إطلاق نار وحرق للإطارات وإغلاق للشوارع.. فإلى أين يتجه مؤشر الاحتقان؟ وهل ستنجح مبادرات التسوية بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب في احتواء الوضع المتأزم أصلا على خلفية سجال القانون الانتخابي؟

لمناقشة هذه الاسئلة وغيرها، نستضيف في هذه الحلقة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا..