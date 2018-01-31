تحذير أمريكي للسعودية والإمارات؟

بيان ختامي توج أول دورة من الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة قبل أن يتحول إلى مادة مثيرة للجدل حول حقيقة الموقف الأمريكي من الأزمة الخليجية.. فبعد أشهر من تباهي الرئيس دونالد ترامب بدوره في مقاطعة الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة للدوحة بتهمة رعاية الإرهاب، يتقلب الموقف الأمريكي مجددا بين سطور البيان الذي أكد هذه المرة استعداد الولايات المتحدة لردع ومواجهة أي عدوان على قطر.. تحذير بدى لدى البعض أشبه بتهديد مباشر للسعودية والإمارات في ظل ما يتردد من تقارير عن مخاوف من اجتياح عسكري للأراضي القطرية لقلب نظام الحكم هناك.. فما سر هذا التقلب الجديد في المواقف الأمريكية إزاء الأزمة الخليجية إن صح هذا التحليل؟ وهل تسعى الولايات المتحدة فعلا للعب على تناقضات دول المنطقة والتنقل بين المحاور في دبلوماسية الصفقات؟