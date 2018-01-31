ماذا يفعل بن سلمان في بريطانيا؟

بدعوة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة رسمية للملكة المتحدة وسط سجال بين الحكومة ومنظمات مدنية. فتلك المنظمات تقود منذ الآن حملة لمقاطعة الزيارة وتطالب بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية بدعوى ما تعتبره انتهاكات في حرب اليمن. فهل يتجاوز بن سلمان تلك الحملات؟ وما الذي يراهن عليه من وراء تلك الزيارة في ظل الأزمة الخليجية المتواصلة؟ وكيف تنظر الرياض إلى تعهد واشنطن بردع أي عدوان على قطر في ختام الحوار الاستراتيجي بين البلدين؟

لمناقشة الموضوع نستضيف الباحث الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور مامون فندي.