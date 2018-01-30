مؤتمر سوتشي.. من يسعى لتقويضه؟

بمشاركة أكثر من ألف وخمسِمئة سوري، عقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية في لقاء غير مسبوق بين ممثلي الأطياف السورية في الداخل والخارج لبحث آفاق الحل السياسي المتعثر على مر سنوات الأزمة... بيان ختامي توج لقاءات المؤتمر وكشف عن تشكيل لجنة لإصلاح الدستور بمشاركة الحكومة والمعارضة وممثلين عن المجتمع المدني، وشدد على الالتزام بوحدة سوريا وطبيعتها التعددية.. أرضيةٌ سياسية سبقتها تصريحات عن اللجنة المنظمة التي قالت إن المشاركين يمثلون مختلِف مكونات المجتمع السوري العرقية والدينية والسياسية والاجتماعية وإنهم قدموا من جنيف والقاهرة وموسكو فضلا عن الداخلِ السوري... لكن تطورات وقعت في خضم الاحداث، وبعد أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات، قَرَر وفد المعارضة المسلحة القادم من أنقرة الانسحاب في آخر لحظة، تاركا أمر تمثيله للسلطات التركية، بينما تحدثت أطراف أخرى عن ضغوط تعرضت لها لمنعها من المشاركة... فما هي الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار ومن المستفيد من مقاطعة هذا الاستحقاق السوري... وهل اتخذت هذه الأطراف قرارها بشكل مستقل؟