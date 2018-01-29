مصر وأثيوبيا والسودان.. وملف سد النهضة

نفى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وجود أزمة بين بلاده وكل من السودان وإثيوبيا حول سد النهضة، معتبرا أن الدول الثلاث تتحدث بصوت واحد في ملف سد النهضة وهو صوت المصلحة المشتركة.. ربما تطوى صفحة الخلاف الشديد الذي كان قائما بين الدول الثلاث بخصوص السد ذائع الصيت، هذا ما يقوله مراقبون، في حين يستبعد آخرون أن يتم تجاوز مشكل آثاره حتمية في قمة واحدة.

سبق وشكلت لجنة ثلاثية من الأطراف جميعها للوصول إلى آلية أو حل، غير أن أعمال هذه اللجنة انتهت على وقع توتر في العلاقات بين الدول، فمصر ترى بأنها المتضرر الأول من السد، والسودان يرى أنه ضمن تفاهمات مع إثيوبيا، والأخيرة تنفي أي ضرر قد يلحق بدول النيل من جراء بدء العمل بالسد. فهل طويت صفحة أزمة سد النهضة بالقمة الثلاثية اليوم؟ وعلام تم الاتفاق؟