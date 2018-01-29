هيثم مناع: تجار الحرب في النظام والمعارضة يحولان دون الحل والمسيح لا يحضر سوتشي!

قال هيثم مناع الأمين العام للتيار الوطني الديمقراطي السوري انه "متشائل" بشان النتائج المتوخاة من مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، واعتبر الحضور الواسع للمشاركين من داخل سوريا وخارجها تطورا مهما.

ويرى قسطنطين ترويفتسيف الخبير بشؤون الشرق الاوسط، ان القيادة الروسية، تستهدف من المؤتمر جمع طيف واسع من السوريين يمثلون مختلف التيارات الى طاولة الحوار، خلق أجواء إيجابية وصولا الى التسوية السلمية المنشودة. المزيد في الفيديو.