أحداث عدن.. خلاف داخل التحالف العربي؟
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أفادت وكالة فرانس برس بسقوط خمسة عشر قتيلا في اشتباكات اندلعت بين القوات الموالية للرئيس هادي وفصائلَ مسلحةٍ تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي في مدينة خور مَكْسر بمحافظة عدن في حين توافد أنصارُ المجلسِ الانتقالي إلى خور مكسر للمطالبةِ باسقاط حكومةِ أحمد عبيد بن دغر.. الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في عدن، فيما طالب رئيس الوزراء بن دغر بحوار بين أطراف الحكم، معتبرا أن ما يحدث انقلاب على الشرعية كذلك الذي حصل في صنعاء من قبل الحوثيين.
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