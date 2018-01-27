"سوتشي".. حضور أممي وغياب لأطراف معارضة

أعلن رئيسُ هيئةِ التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري عدمَ مشاركةِ الهيئة في مؤتمرِ سوتشي المقرر عقده يومي التاسعِ والعشرين والثلاثين من الشهرِ الجاري.. قرار الهيئة هذا جاء بعد شد وجذب وتأخر في الإعلان عن الموقف النهائي؛ ذلك أن أطرافا في المعارضة لم تخف منذ اللحظة الأولى لاستلام الدعوات رغبتها في المشاركة في مؤتمر سوتشي كمنصتي موسكو والقاهرة وفق ما تسرب إعلاميا.