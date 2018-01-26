"سوتشي".. نقلة نوعية في التسوية السورية؟

تتجه أنظار السوريين نحو مدينة سوتشي جنوبي روسيا، حيث من المنتظر أن ينعقد يومي التاسع والعشرين والثلاثين من هذا الشهر، مؤتمر الحوار الوطني الروسي والذي وجهت موسكو تحضيرا له نحو ألف وستمائة دعوة للسوريين من كل طيف.

لا حل نهائي للأزمة السورية في سوتشي، هذا ما أكدته موسكو على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مؤكدا أن عقد مؤتمر كهذا يعتبر محطة هامة في حد ذاته..