ليبيا.. من يقف خلف تفجيرات بنغازي؟
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اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري تركيا بالوقوف وراء الهجومين الذين وقعا في مدينة بنغازي الارهابيين وبمحاولة إدخال كميات كبيرة من المتفجرات إلى ليبيا في سيارتين ضبطهما جهاز مكافحة الإرهاب.. اتهامات المسماري جاءت على وقع عملية إعدام جماعي قام بها محمود الورفلي الضابط في الجيش الليبي لعشرة أشخاص في موقع التفجيرين أعقبها إعلان الجيش توقيفه إثر الحادثة..
لا تكاد الأحداث تخبو في ليبيا حتى تتصاعد وتيرتها من جديد، ولعل الاتهامات التي وجهها المتحدث باسم الجيش الليبي هذه المرة إلى تركيا تسعر من جدل الإلقاء باللائمة بين الأطراف الليبية المتصارعة والبلد لم يخرج بعد من أزماته السياسية والأمنية.. فمن يقف وراء تفجير بنغازي؟ وما معنى توقيت التفجير؟ وكيف سترد تركيا على هذه الاتهامات؟
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