اتفاق إيران النووي.. تعديل أم إلغاء؟

الإدارة الأمريكية تطالب بتعديل الاتفاق النووي مع إيران، مهددة بالانسحاب في حال لم يتم ذلك. واشنطن أكدت الأمر مجدداً على لسان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي. وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون أكد أن واشنطن بدأت العمل مع ثلاث شركاء أوروبيين من أجل تعديل الاتفاق النووي ومعالجة المخاوف بشأن برامج الصواريخ الإيرانية، فهل تنجح المساعي الأمريكية في معالجة تحفظات لندن وباريس وبرلين، والتي كانت قد أكدت على أهمية الالتزام بالاتفاق؟ لمناقشة هذه التحركات الأمريكية والمواقف الأوروبية تجاهها، وتبعات انسحاب واشنطن من الاتفاق نستضيف الباحث الأكاديمي الدكتور حميد الشجني في هذه الحلقة من برنامج استوديو لندن.