الوزير المخلافي: جثمان علي عبد الله صالح لم يدفن والحوثيون اغتالوه في منزله!

كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي عن تفاصيل مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقال إن عددا من أبناء صالح، وأقاربه، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام؛ رهن الاعتقال والإخفاء القسري. وأكد المخلافي أن البرلمان اليمني سيلتئم في وقت قريب وأن الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي تعزز مواقعها في عموم اليمن. المزيد في الفيديو.