اليمن.. من يقوض جهود الحل؟
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طلب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إعفاءه من معمته قبل نهايتها بعد ساعات من حديثه عن استعداد أطراف الصراع لاستئناف محادثات السلام.. تطورات جاءت بعد سلسلة لقاءات مع قيادات يمنية وخليجية وسفراء في الرياض في موازاة مشاورات في صنعاء بين نائبه معين شريم وقيادات من جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.. وفيما يطل من موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جانب نظيره اليمني عبد الملك المخلافي، يعلن التحالف العربي من الرياض عن تخصيص أكثر من مليار دولار لدعم اليمن ويشجب وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي من جدة إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا على السعودية.. فهل نحن أمام فرصة سلام جديدة؟ ومن يقف في وجه الجهود الدولية لإنهاء الحرب اليمنية؟
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