ما سر تحالف الصدر مع الشيوعيين في العراق؟

تؤكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف تمدن شروق العبايجي، ان نواب التحالف المدني الممثلين بعدد صغير من النواب، نجح في تثبيت مفهوم المجتمع المدني الذي تسعى الاحزاب المذهبية الى سرقته والتمسح به. ويوضح الاكاديمي عقيل عباس، استاذ الصحافة والادب الانكليزي في الجامعة الاميركية بمدينة السليمانية ان الخطاب الطائفي السائد في العراق يمثل العائق الرئيس امام العملية الديمقراطية الملتبسة في البلاد. المزيد في الفيديو.