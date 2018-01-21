عفرين السورية.. في عين العاصفة التركية

دخلت مدينة عفرين السورية عين العاصفة التركية باجتياح عسكري لإقامة منطقة آمنة على الحدود بعمق ثلاثين كيلومترا. وفي الوقت الذي تتحدث فيه أنقرة عن عبور جيشها حدود سوريا باتجاه المدينة لكسر حلقات الامتداد الجغرافي بين المناطق الكردية على طول الجنوب، تؤكد وحدات حماية الشعب على صد جميع الهجمات البرية بعد اشتباكات ضارية على جبهات القتال.. وفي خضم المعارك المستعرة تحت القصف المتبادل على طرفي الحدود، يطل الجيش السوري على بعد نحو مئة كيلومتر بعد سيطرته على مطار أبو الضهور.. تطورات ميدانية متلاحقة يقابلها تداخل مثير في المواقف الدولية بين الخصوم والحلفاء على حد سواء. فتسارع القاهرة لإدانة الهجوم وتقترب طهران من واشنطن في انتقاداتها الضمنية لعملية غصن الزيتون.. وفيما تدعو فرنسا لاجتماع طارئ في مجلس الأمن وسط حذر بريطاني ألماني، تلقي موسكو بالمسؤولية على واشنطن في إشارة للخطة الأمريكية الهادفة لتشكيل قوة أمنية على الحدود السورية التركية.. فكيف ستتطور معركة عفرين والمواقف الدولية منها؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد؟