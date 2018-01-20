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مصر.. السيسي رئيسا لولاية ثانية؟

أخبار العالم العربي

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية ثانية وسط جدل محتدم بين أنصاره ومعارضيه حول سجله من الانجازات.. وفيما يرسم البعض عنه صورة البطل القومي الذي انتشل مصر من مشارف الفوضى وأغلق الأبواب أمام رياح النفوذ الإقليمي، يدفع الآخرون بالرواية الرمسية ويتحدثون عن حقيقة الوضع بين الواقع والخطاب.. فما الذي حققه السيسي خلال ولايته الأولى في محاربة الإرهاب وبعث الإقتصاد؟ ماذا عن الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.. وأين يضع مصر في خريطة التحالفات الإقليمية والمصالح الدولية المتداخلة..

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