من يؤجج الحرب الإعلامية في أزمة الخلج؟

دخل الشيخ القطري عبد الله آل ثاني مجددا على خط الحرب الإعلامية المتأججة بين دول الأزمة الخليجية بتسجيل نسب إليه وتحدث فيه عن محاولته الانتحار في الإمارات تحت ضغوط غير طبيعية بعد احتجازه هناك.. وحسب التسجيل المنسوب إليه فقد اتهم عبد الله آل ثاني هذه المرة ولييْ عهد أبو ظبي والسعودية بالسعي لبسط يدهما على ثروات قطر.. تطور يأتي بعد ظهور الشيخ قبل أشهر إلى جانب السعودية منتقدا ضمنيا نظام الحكم في بلاده في قضية أزمة الحج بين الدوحة والرياض.. مواقف متقلبة دفعت بعبد الله آل ثاني إلى دائرة الظلام وطرحت أسئلة عما يجري فعلا خلف خطاباته المعلنة.. فما حقيقة الشيخ القطري في حرب إعلامية ينبري فيها كل طرف للزج بوسائله المتاحة في خضم الصراع.. ماذا عن شكاوى اعتراض الطائرات المدنية الإماراتية وانتهاك المجال الجوي القطري مثلا.. وما هي أبرز مظاهر تلك الحرب في مشهدها الجديد؟