هجوم تركي وشيك على شمال سوريا؟

جددت أنقرة وعيدها بمهاجمة قوات تدربها واشنطن في شمال سوريا متوعدة بوأد أي تهديد إرهابي حسب وصف الخطاب التركي المتصاعد، وبالتزامن مع استمرار وصول حشود عسكرية تركية إلى جنوب البلاد، عاد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لينفي وجود خطةٍ لتدريب قوات حدودية بينما يقول وزير الدفاع جيمس ماتيس إن بلاده ستواصل تدريب ما وصفه هذه المرة بقوات محلية هناك.. وفي الوقت الذي تدفع فيه أنقرة برئيسي مخابراتها وأركان جيشها إلى موسكو وتتحدث عن تنسيقها مع روسيا وإيران في مهمتها الجديدة، تدخل دمشق على خط التصعيد المُعَقد أصلا مُتوعدة بالتصدي لأي هجوم تركي على مناطقها الشمالية.. ففي أي اتجاه ستمضي التهديدات التركية في ظل تداخل الحسابات الدولية هناك فضلا عن الداخل السوري.. وهل ستمضي أنقرة في تنفيذ وعيدها بمهاجمة شمال سوريا رغما عن كل ذلك؟