لبنان.. خلافات متصاعدة بين عون وبري

على الرغم من تأكيدِ المرجعيات السياسية في لبنان على إجراءِ الانتخابات النيابية في موعدها بعد تمديدِ مجلسِ النواب ولايتَه ثلاثَ مرات، يبقى مصيرُ الاستحقاق الانتخابي المقبلُ على المحك مع تصاعدِ الخلافاتِ حول تعديلِ قانونِ النسبية.. فهل تفضي الخلافاتُ بين رئيسيْ الجمهورية ومجلسِ النواب إلى تعديلِ قانونِ النسبية أو تأجيلِ الانتخابات؟ وكيف سيكون شكلُ التحالفاتِ في ظل إعادةِ التموضعِ السياسي لمعظمِ الأحزابِ والتيارات؟ هذه المواضيعُ وغيرُها نناقشها في حلقة الليلة من استديو بيروت مع مستشارِ رئيسِ الجمهورية السابق بشارة خيرلله..