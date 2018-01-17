صفقات قطر العسكرية.. ماذا وراءها؟

لقاءات مكثفة تلك التي عقدها وزير الدفاع القطري خالد العطية خلال زيارته إلى بريطانيا.. فقد التقى مع نظيره غافين ويليامسون واستعرض معه سبل التعاون في المجال العسكري والدفاعي كما بحث مع شركة أنظمة BAE للتسليح العسكري منظومات القوات الجوية.. وأما جوانب التدريب فكانت محور محادثات الوزير القطري مع مدير القوات الخاصة اللواء جيمس تشيسويل خلال زياة لثكنات القوات الخاصة.. وتأتي هذه اللقاءات بعد نحو شهر من توقيع قطر على شراء أربع وعشرين طائرة من طراز تايفون بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار واثنتي عشر طائرة فرنسية من طراز رافال. فما خلفية هذه الصفقات العسكرية وإلى أي حد ساهمت الأزمة الخليجية في هذا التوجه وهل يعني ذلك أننا أمام سباق تسلح؟