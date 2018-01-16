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بانوراما
سوريا بين قوة أمن الحدود وسوتشي
تاريخ النشر:
16.01.2018
|
19:48 GMT
|
أخبار العالم العربي
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الأكراد
الأكراد في سوريا
المفاوضات السورية
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