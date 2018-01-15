قطر والإمارات.. تصعيد في الأجواء؟

أعلنت أبوظبي اعتراض مقاتلات قطرية طائرة إماراتية مدنية ثانية أثناء هبوطها في المنامة، وذلك بعد نفي الدوحة اتهامات متعلقة باعتراض مقاتلاتها طائرة أخرى في وقت سابق من اليوم الاثنين...

وكانت الهيئةُ العليا للطيران في الإمارات، قد أعلنت اعتراض قطر إحدى طائراتِها المدنية، معتبرةً ذلك تهديدا لسلامة الطيران المدني وخرقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، إلا أنها لم تقدم تفاصيل كافية أو أدلة موثقة ومقنعة حول الحادث الذي نفته الدوحة بشكل قاطع.

وذكرت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، أنها لم ترصد أي تقارير عن اعتراض الطائرات في المنطقة، ويأتي الحادث بعد يومين على شكوى قدمتها قطر للأمم المتحدة حول حادثتين منفصلتين لاختراق طائرات عسكرية إماراتية مجالها الجوي وهو ما نفاه أيضا الجانب الإماراتي..

نتناول هذا الموضوع في حوارنا اليوم من "اسأل أكثر".. ونقف على خلفية هذه الاتهامات والنفي والمتبادل.. وآفاق رأب الصدع وفض الأزمة بين الجانبين.