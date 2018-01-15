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لماذا قررت إسرائيل إسقاط الهاشميين في الأردن؟

أخبار العالم العربي

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لماذا قررت إسرائيل إسقاط الهاشميين في الأردن؟

عن هذا السؤال، وعن المؤتمرات التي تستضيفها إسرائيل لمناقشة سيناريوهات إسقاط الهاشميين في المملكة الاردنية الهاشمية، والاعداد للوطن الفلسطيني البديل يتحدث محمد الملكاوي المستشار السياسي والبرلماني، وموردخاي قيدار الباحث في معهد بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بارايلان الاسرائيلية. المزيد في الفيديو.

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