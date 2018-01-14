تركيا وأكراد سوريا.. من ستدعم واشنطن؟

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على عزم بلاده توسيعَ عمليةِ درعِ الفرات لتشملَ مدينةَ عفرين شمال سوريا، وحذر أردوغان البلدان الصديقةَ لتركيا من مواصلةِ دعمِ الوحداتِ الكردية خلال العمليةِ المرتقبة، يأتي ذلك فيما كثفت القوات التركية قصفَها المدفعي على مواقعِ العناصر الكردية من حزبِ الاتحاد الديمقراطي في عفرين، بينما أكدت أنقرة رفضَها للخطةِ الأمريكيةِ الرامية لتشكيلِ قوة أمنية حدودية في سوريا بقيادة قوات سوريا الديمقراطية، معتبرةً أنها خطوة مقلقة وغيرُ مقبولة.