اتفاق إيران النووي.. سعي أمريكي لإفشاله؟

منحَ الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب الاتفاقَ النووي الإيراني مهلةً أخيرة لكنه طالب حلفاءه الأوروبيين والكونغرس بالعمل معه من أجلِ إصلاحِ عيوبٍ جسيمة كما وصفها في الاتفاق ، من خلالِ إبرام اتفاقٍ ملحق خلالَ مئةٍ وعشرين يوما وإلا فإن بلاده ستنسحب منه بشكل فردي ...

كما أكد ترامب أنه سيُحيل قانونَ المصادقةِ على الاتفاقِ النووي لاحقا إلى الكونغرسِ الأمريكي ... بينما فرضت وزارةُ الخزانةِ الأمريكية عقوباتٍ جديدة على أربعةَ عشرَ كيانا وفرداً إيرانيا بينهم رئيسُ السلطة القضائية الإيرانية آية الله صادق لاريجاني.