السودان.. تصعيد مع مصر وأريتريا؟

توتر يزداد بين القاهرة والخرطوم ليصل الى مستوى الحشد العسكري والتحذير من الحرب! فبعد تقارير صحفية كانت قد تحدثت في وقت سابق عن وصول تعزيزات عسكرية من مصرإلى قاعدة ساوا العسكرية في إرتيريا...بدأ السودان يحشد بدوره أيضا وليعلن رسميا ولأول مرة أنه يتحسب لتهديدات أمنية من جارتيه مصر وإريتريا، وبقرار من الرئيس السوداني تم اغلاق الحدود الشرقية بين ولاية كسلا السودانية وإريتريا الأسبوع الماضي، ونشر الآلاف من قوات الجيش السوداني بالمنطقة عقب إعلان البشير حالة الطوارئ في الولاية الحدودية، التي شكلت هي ايضا لجنة عليا للتعبئة والاستنفار...في حلقتنا اليوم سنسأل أكثر عن السودان ومصر وأريتريا .. ماذا تفعل القوة الضاربة السودانية كما وصفها البشير على الحدود؟ ما السيناريو الذي يمكن أن يرسم ؟