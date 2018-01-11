اتفاق إيران النووي.. هل ينجو من ترامب؟

أوروبا تتحدى ترامب وتقول: إيران ملتزمة بالكامل بالاتفاق النووي وبنوده ! موقف استباقي من حلفاء واشنطن للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المفترض أن يعلن ما إذا كانت الجمهورية الاسلامية ملتزمة بالإتفاق النووي أو لا .. موقف من بروكسل أعلنه الاتحاد الاوروبي بعد لقاء الاتحاد بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ... ما الذي يمكن أن يقدم عليه ترامب في هذه الظروف؟؟ التسريبات من واشنطن تقول إنه سيبقي على الاتفاق ولكن في المقابل سيفرض عقوبات على كيانات في إيران انطلاقا بناء على تهم أخرى ... اليوم سنسأل معا عن الاتفاق والتصدي الايراني الاوروبي لأميركا لإنقاذ أحد أهم الانجازات الدولية والتي تحافظ على الأمن والسلم الدوليين ..