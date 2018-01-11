لبنان.. بوادر أزمة تهدد الانتخابات 

يشتد الخلاف السياسي حالياً في لبنان بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، وهو ما ينذر بدخول البلاد في نفق أزمة سياسية جديدة ..فإلى أين سيؤدي الجدل حول تعديلات قانون الانتخاب؟ وما هو مصير الانتخابات النيابية المقررة في شهر أيار مايو المقبل؟ وهل سينجح رئيس الحكومة سعد الحريري بتدوير الزوايا بين الرئيسين عون وبري في أزمة مرسوم ترقية الضباط؟ وكيف ستتم معالجة أزمتي النفايات والكهرباء؟ المشهد اللبناني بأزماته المعقدة هو محور هذه الحلقة من "استوديو بيروت" التي نستضيف فيها الكاتب والباحث ميخائيل عوض.