"نيويورك تايمز".. والتسريبات بشأن مصر

القاهرة راضية عن قرار ترامب بشأن القدس ويمكن للعاصمة البديلة للفلسطينيين أن تكون رام الله ! هذا المختصر المفيد للتسريبات الصوتية التي تناولتها صحيفة نيويورك تايمز الاميركية، والمتعلقة باتصالات هاتفية يجريها ضابط مخابرات مصري لإصدار تعليمات لصحفيين مصريين وفنانين أيضاً تحثهم على إقناع الرأي العام المصري بقرار إدارة ترامب...طبعا لاقت هذه التسريبات موجة استنكار كبيرة فيما نفت هيئة الاستعلامات المصرية ما جاء في التسريبات بشأن وجود ضابط برتبة نقيب اسمه أشرف الخولي في صفوف جهاز المخابرات العامة المصرية، ..أما النائب العام المصري فقرر إجراء تحقيق عاجل في التسريبات لما من شأنِه المساسُ بالأمنِ والسلم العام بالإضافة إلى إلحاقِ الضررِ بالمصلحةِ العامة كما قال.. اليوم سنسأل أكثر عن هذه التسريبات .. هي هي مفبركة أو صحيحة ؟ من يقف وراءها ؟ ولماذا أثيرت في الإعلام الأميركي ومن ثم العربي ؟