ساركوزي وأموال القذافي.. مسلسل متواصل 

اعتقلت السلطات الأمنية البريطانية في مطار هيثرو الدولي رجل الأعمال الفرنسي "ألكسندر الجوهري"، وذلك استناداً إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة بحقه عن قضاة التحقيق المالي المكلفين بالكشف عن تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق "نيكولا ساركوزي" عام ألفين وسبعة. ومثل المتهم "ألكسندر الجوهري" أمام القضاء البريطاني الذي سيتخذ قرار تسليمه للسلطات الفرنسية في شهر مارس المقبل بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية المتاحة أمامه إذا قرر الطعن في القرار أو استئنافه.

من هو ألكسندر الجوهري؟ وما هي طبيعة التهم الموجهة إليه؟ والى أين وصلتفضيحة ساركوزي مع أموال العقيد الليبي الراحل معمر القذافي؟ وهل هناك منالليبيين من يطالب باسترجاع الأموال التي ذهبت إلى الخارج؟

سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في حوارنا اليوم مع ضيف "استوديو لندن" الخبير في الشأن الليبي، المحلل السياسي "عبد العزيز أغنية"