بداية انفراج في أزمة قطر؟

لأول مرة منذ بداية أزمة قطر، يجتمع رؤساء برلمانات دول الخليج في الكويت وسط تراجع في مستوى التصعيد الإعلامي بين أطراف الصراع.. ورغم غياب هذا الملف عن جدول الأعمال بعنوان صريح، تحضر خلفيات الأزمة الرئيسة ضمنيا تحت بند مكافحة البيئة الحاضنة للإرهاب فيما يؤكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في جلسة الافتتاح أن الخلاف الخليجي عابر وأن حضور جميع الأطراف دليل على رغبة جماعية في تجاوز الخلافات.. فهل يشكل الاجتماع بداية تهدئة في الأزمة العاصفة بالبيت الخليجي وما هو شكل التسوية في ظل ما يتردد من تقارير عن امتداد صراع النفوذ الإقليمي إلى القرن الإفريقي وسواحل البحر الأحمر..