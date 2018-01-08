المشير سوار الذهب: لهذه الأسباب يتصدى السودان للمذهب الشيعي!

يوضح الرئيس السوداني السابق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الأسباب الجوهرية وراء الإجراءات التي اتخذها الرئيس عمر البشير ازاء ايران وانخراط بلاده في التحالف العربي لمحاربة الحوثيين في اليمن. ويكشف باعتباره الرئيس العربي الوحيد الذي تنازل عن السلطة بعد ان وصلها بعمل عسكري، اسرار الانقلابات العسكرية في السودان ودور العسكر في المجتمعات العرببة.

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