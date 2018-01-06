احتجاجات إيران.. عزلة أمريكية أخرى؟

مرة أخرى تبدو الولايات المتحدة وحيدة في مجلس الأمن وهي ترافع هذه المرة لصالح الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية.. فقد لقيت حجج المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سلسلة انتقادات من قبل نظرائها الذين رأوا في الدعوة لعقد جلسة طارئة بشأن تلك الاحتجاجات تدخلاً في قضية داخلية تخص إيران.. وفي الوقت الذي اتهم فيه المندوب الروسي واشنطن بانتهاك منبر مجلس الأمن الدولي والسعي لتقويض الاتفاق النووي بطلبها هذا الاجتماع، أكد نظيرُه الفرنسي أن احتجاجات إيران لا تشكل في حد ذاتها أي تهديد للسلام والأمن الدوليين.. بينما اعتبر وزير الخارجية الايراني طرح واشنطن موضوع المظاهرات أمام مجلس الأمن بالخطأ الأحمق الآخر الذي ترتكبه إدارة ترامب. فهل فشلت واشنطن مجددًا في حشدها الدولي ضد طهران، بعد فشلها في نيل التأييد لتقويض الاتفاق النووي، وفشلها بإقناع حتى أقرب حلفائها إزاء قرارها بشأن القدس؟