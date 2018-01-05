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فن الحياة

برنامج "فن الحياة".. الحلقة التاسعة والسبعون

الثقافة والفن

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تتابعون في الحلقة القادمة من برنامج "فن الحياة" التي نقدمها لكم من قرب إحدى أجمل ساحات التزلج على الجليد عددا من المواضيع الشيقة ، منها ما يتعلق بالموسيقى حيث سنستمع لأجمل المقطوعات تؤدى على آلة قديمة تحمل توقيع ستراديفاري ، سنصحبكم إلى معرض يحكي تاريخ زينة رأس السنة في الفترة السوفياتية ، وسيكون لنا موعد مع قصة روميو وجولييت التي سيجسدها الرياضيون على الجليد.

 

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