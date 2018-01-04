سجال بين التحالف العربي والأمم المتحدة

سجال متصاعد بين الأمم المتحدة والتحالف العربي الذي اتهم منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك بالانحياز للحوثيين وتقويض مصداقية الهيئة الدولية في تقريره الأخير. التحالف العربي رفض توصيف ماكغولدريك لسيطرة أنصار الله على بعض المناطق في تقريره بسلطة الأمر الواقع وطالب الأمم المتحدة بمراجعة كفاءة موظفيها... وفي التقرير ذاته يتحدث ماكغولدريك عن انزعاجه الشديد من تزايد أعداد الضحايا واستشهد في ذلك بمقتل ثمانية وستين مدنيا خلال أربع وعشرين ساعة فقط في السادس والعشرين من الشهر الماضي معتبرا ذلك تجاهلا كاملا من جميع الأطراف للحياة البشرية.

فهل صحيح أن الأمم المتحدة منحازة للحوثيين في تقاريرها عن الوضع الإنساني في اليمن، وما هي حجج التحالف العربي في دعواه؟