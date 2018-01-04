لبنان يستقبل 2018 بتحديات تهدد التسويات

ودع لبنان عام ألفين وسبعة عشر بتسويات أغلقت بعض أبواب الجمود السياسي لكنه اليوم يستقبل العام الجديد بأزمات أخرى تنذر بعودة حمى التجاذبات إلى صدارة المشهد السياسي في ظل تطورات المنطقة وانعكاساتها على الساحة اللبنانية.

في حلقة الليلة من استديو بيروت نحاول مناقشة التحديات المقبلة ومدى قدرة لبنان على تجاوزها مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في مايو أيار المقبل وذلك مع ضيفنا أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان..