احتجاجات إيران.. انقسام عربي جديد؟
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انقسام إيراني حول الاحتجاجات المناهضة للحكومة يقابله انقسام عربي لا يقل حدة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.. ففي الوقت الذي يراهن فيه البعض على قدرة طهران على استيعاب حراك الشارع المنتفض ضد ارتفاع الأسعار ومزاعم الفساد، ينبري آخرون للدفاع عما يصفونه منذ الآن بثورة الجياع ويرون في ذلك نتاج سنوات من سياسة الجري وراء النفوذِ الخارجي على حساب الداخل ومستضعفيه... فما هو موقف الشارع العربي من احتجاجات إيران؟ وما حجج المؤيدين المعارضين؟
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