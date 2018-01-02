بعد قانون القدس.. هل انتهى حل الدولتين؟

بعد أقل من شهر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، صوت الكنيست فجر اليوم على مشروع قرار يحظر التفاوض على المدينة المقدسة أو التنازل عن أي جزء منها في أي تسوية مستقبلية إلا بموافقة الأغلبية الساحقة من أعضائه.. وفي معرض التبرير اعتبر رئيس الكنيست أن الوقت قد حان لفرض السيادة وإن الخطوة الأولى ستكون بضم مستوطنة معاليه أدوميم هناك. على الجانب الآخر اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التصويت إعلان حرب وقرارا رسميا بإنهاء العملية السياسية فيما أكدت أصوات داخل اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرارات حاسمة ومصيرية ستصدر منتصف الشهر.. فما هي الظروف التي مهدت الطريق أما تل أبيب لإطلاق قرارات وتشريعات بشأن القدس والمستوطنات، وما هي أوراق الفلسطينين لمواجهة التوجه الاسرائيلي بإنهاء حل الدولتين في ظل الوضع العربي والإقليمي الراهن؟