2017.. عام حاسم في مواجهة الإرهاب

للنصر أباء كثر أما الهزيمة فتبقى يتيمة، كذلك جاء رد الكرملين على تَوالي ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التحالف الدولي بقيادة واشنطن كان وراء استعادة كل الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش في سوريا والعراق، أما القوات الجوية الروسية حسب ترامب فلم تنفذ سوى جزء صغير من العمليات ضد الارهاب.

تَصريحات أجمعت الردود من موسكو على اعتبارها مُحاولة لسرقة النصر على الارهابيين الذين ما كان لهم أن يعززوا مواقعهم في العراق وسوريا لولا تغاضي واشنطن عن نشاطهم.

وفيما يستمر الجدل حول المسؤولِ عن انهاء أسطورة داعش، تُؤكد تقارير استخباراتية أن التنظيم ما زال قادرا على التأثير من خلال ظاهرة المقاتلين الفارين من أمصار الخلافة الفانية، وإلهام العديد من التنظيمات المتطرفة من الفلبين إلى ليبيا.