احتجاجات إيران.. حراك داخلي أم مؤامرة؟

من مسيرة للتنديد بارتفاع أسعار المحروقات يَقودها المئات في مدينة مشهد، اتسعت رقة التظاهرات في إيران لتشمل معظم المدن والبلدات بينما تحولت الشعارات التي رفعها الآلاف إلى التنديد بسياسات الحكومة الداخلية والخارجية.

وفيما جاءت بيانات الحكومة والحرس الثوري محملة مسؤولية ما يحصل لأياد داخلية تحركها مؤامرة خارجية يقودها الأعداء، وداعية إلى الابتعاد عن الحملات الاحتجاجية، خرج الآلاف في مسيرات مؤيدة لنظام الجمهورية الإسلامية وسياسات المرشد.

من جانبها أعربت واشنطن عن استنكارها لتقاريرَ تتحدث عن حصول اعتقالات واستخدام للعنف في مواجهة المتظاهرين.

فما هي أسباب الاحتجاجات التي تشهدها أيران؟ وما هي قدرة الحكومة في طهران على التعامل مع غضب الشارع ؟ محاور نطرحا للنقاش