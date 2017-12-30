  بعد  11 عاما.. قاضي صدام حسين  ومحامي الدفاع يكشفان  الملفات المغيبة!

في مواجهة لم يسبق لها مثيل على الهواء مباشرة ، يكشف القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقا، الذي قاد الرئيس العراقي صدام حسين الى حبل المشنقة ، تفاصيل الملفات المعلقة في محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين. ويطعن المحامي سليمان الجبوري الذي تولى الدفاع عن رموز النظام العراقي السابق بأهلية وقانونية المحكمة. ويسلط الضوء على ملفات مجهولة غابت طوال السنوات الماضية . المزيد في الفيديو .