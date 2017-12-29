ليبيا.. هل تشهد انتخابات في 2018؟

بالتزامن مع إعلان الجيش الوطني الليبي اتمام السيطرة على مدينة بنغازي شرق البلاد، والقضاء على التنظيمات الارهابية في آخر معاقلها هناك، جاء تأكيد المشير خليفة حفتر دعمه لإجراء انتخابات يختار الليبيون لهم فيها رئيسا ونوابا عبر صناديق الاقتراع وبطريقة نزيهة وشفافة.

تصريحات حفتر جاءت خلال مقابلة تلفزيونية، أكد فيها أيضا ورود احتمال اللجوء إلى التفويض الشعبي لإدارة البلاد في حال استنفاد جميع الوسائل المعتادة في انتقال السلطة سلميا عن طريق انتخابات نزيهة.

فما هي حقيقة دوافع حفتر في دعمه للعملية الانتخابية، وما دلالات تأكيده ورود خيار التفويض للخروج من حالة الفوضى السياسية البلاد؟ أسئلة نطرحها اليوم لكن قبل ذلك نتابع هذا العرض الموجز لأبرز الأحداث على الساحة الليبية خلال هذا العام.