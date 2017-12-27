"بوابة النجوم" ضد "الفينيق". نائب رئيس الكي جي بي يكشف أسرار الحروب فوق الحسية مع أمريكا
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كيف استخدمت السي أي إيه والكي جي بي أشخاصا من ذوي القدرات الخارقة في الحروب التجسسية فوق الحسية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وكيف حاول الطرفان التأثير على الخصم عن بعد؟ ما المقصود بالحرب فوق الحسية وكيف استخدمت القوتان العظميان أحدث ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا لتطوير القدرات الاستثنائية الخارقة للإنسان؟
تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة بشهادة أهم القائمين على مشروع "فينيق" السري للغاية، نائب رئيس لجنة أمن الدولة السوفيتية الجنرال نيقولاي شام
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