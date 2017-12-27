لمن ستكون القيادة في الشرق الأوسط؟

نقلت وسائل إعلام تغريدات لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال فيها إن العالم العربي لن تقوده تركيا وإيران وإنما عواصمه مجتمعة، معتبرا أن النظام العربي في مأزق وأن الحل يكمن في التعاضد والتكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة التي تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي تحت غطاء الطائفية والحزبية، وهي ليست البديل المقبول على حد وصفه. وهو ما يفرض تعزيز المحور العربي وعماديه القاهرة والرياض لمواجهة حالة التنافس الاستراتيجي على المنطقة.

نتناول هذا الموضوع في حوار اليوم ونتساءل عن حقيقة التنافس التركي الإيراني على مقدرات المنطقة وما هو الشكل الأفضل للعلاقة بين العالم العربي وهاذين القطبين.