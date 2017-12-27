الخرطوم وأنقرة..هل تقلق علاقتهما الجوار؟

أعلنت الخرطوم وأنقرة التوقيع على اتفاقاتٍ للتعاون العسكري والأمني بينهما وذلك في ختام زيارةِ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان.. شملت إنشاء مرسى لصيانةِ السفن المدنيّة والعسكريّة في جزيرة سواكن على شواطىء البحر الأحمر والتي كانت تعتبر في السابق مقرًا للادارة العثمانية .. وتزامنَ مع ذلك اجتماعٌ عسكري تركي قطري سوداني لقادةِ الاركان ...

نتناول هذا الموضوع في حوارنا اليوم من اسأل أكثر .. ونتساءل عن خلفيات الاتفاق التركي السوداني حول ادارة جزيرة سواكن .. و ردود الفعل دول الجوار وخصوصا مصر ..