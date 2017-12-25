أزمة تونس والإمارات.. ما دوافعها؟

موجة غضب شعبي وإعلامي تتحول إلى أزمة بعد قرار شركة طيران الإمارات منع التونسيات من السفر على متن خطوطها الجوية دون سابق إنذار. ورغم إلغاء القرار في اليوم ذاته وتأكيد الجانب الإماراتي على طبيعته الظرفية، قررت السلطات التونسية تعليق رحلات الشركة واستدعت السفير الإماراتي للاحتجاج عما اعتبرته دوائر إعلامية وأوساط شعبية شكلا من أشكال الإهانة. يأتي هذا بينما قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن القرار كان ظرفيا ويتعلق بمعلومات أمنية موثوقة وتهديدات إرهابية جدية موضحا أن بلاده تقدر عاليا مكانة المرأة التونسية ودورها، وحذر في الوقت نفسه من المغالطات..

نتناول هذا الموضوع في حوار اليوم من اسأل أكثر ونتساءل عن الأسباب الحقيقة وراء قرار الإمارات. وما سر هذا الغضب الرسمي والشعبي في تونس. وهل تكفي الدوافع الأمنية وحدها للتبرير، أم أن الأمر أعمق من مجرد حدث عارض.