مصر.. والتقارب التركي السوداني

يجري الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان زيارةً إلى السودان تعتبرُ الأولى من نوعها لرئيسٍ تركي في العلاقات بين أنقرة والخرطوم ،، خطوة يعتبرها محللون تكريسًا لنقلة نوعية في علاقاتِ البلدين التي ظلت على مرِ السنوات الماضية رهن الجمود رغم تطابقِ عقيدتهما السياسية .. وفي الوقتِ الذي يُعلن فيه الجانبان اتفاقهما على تشكيلِ مجلسِ تعاونٍ استراتيجي ،، تطرح أسئلة منذ الآن عن توقيتِ هذه الزيارة وسياقها الذي يأتي في خضمِ خلافاتٍ إقليمية وتقلباتٍ في خريطةِ التحالفات بالمنطقة .. ففي مقابل العلاقات التركية المصرية المتدهورة ، تمتد خلافات الخرطوم مع القاهرة من منطقة حلايب وسد النهضة واتفاقية تيران وصنافير إلى ليبيا وأزمات أخرى في المنطقة ... فهل سيؤثر التقاربُ التركي السوداني على مصر؟ وكيف سيوفقُ السودان بين علاقاته الإقليمية المتضاربة ؟